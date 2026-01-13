[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(1월 13일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 8.23%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 139,900원으로 전 거래일 대비 0.79% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,130,161주를 기록했다.이어 한화오션(042660)이 검색비율 2위를 기록하며 0.21%의 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 0.13% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 디앤디파마텍(347850)은 개장 초반부터 2.02%의 하락률로 하락 중이다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.79% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 현대차(005380)는 등락률 3.41%로 상승세를 보이고 있다. 7위 한화시스템(272210)은 1.93%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 현대건설(000720)은 2.63%의 하락세를 보이고 있다. 9위 한미반도체(042700)는 2.09% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 알테오젠(196170)은 상승률 0.11%로 주가가 다소 상승하고 있다.이 밖에도 신성델타테크(065350) ▲9.58%, NAVER(035420) ▲2.35%, 셀트리온(068270) ▲2.10%, HLB(028300) ▼2.20%, 에이비엘바이오(298380) ▼1.39%, 삼성중공업(010140) ▲0.53%, 모베이스전자(012860) ▲29.92%, 한국항공우주(047810) ▼3.12%, 삼천당제약(000250) ▲1.15% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자