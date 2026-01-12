[서울데이터랩]‘아이톡시’ 29.97% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

12일 오후 3시 40분 아이톡시(052770)가 등락률 +29.97%로 상승률 1위로 마감했다. 아이톡시는 장 중 1,891,543주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 321원 오른 1,392원에 마감했다.한편 아이톡시의 PER은 -1.05로 다른 종목에 비해 낮아 상대적으로 저평가된 상태일 가능성을 나타내며, ROE는 -201.21%로 상당히 부진한 수준이다.이어 상승률 2위 THE CUBE＆(013720)는 주가가 +29.96% 폭등하며 종가 872원에 상승 마감했다. 상승률 3위 에이치엠넥스(036170)의 주가는 1,861원으로 +29.96% 폭등하며 주목받았다. 상승률 4위 KH바텍(060720)은 +29.96% 상승하며 14,140원에 마감했다. 상승률 5위 러셀(217500)은 +29.96%의 상승세를 타고 3,275원에 마감했다.6위 비케이홀딩스(050090)는 1,007원으로 +29.94% 상승 마감했다. 7위 인베니아(079950)는 종가 5,730원으로 +29.93% 상승 마감했다. 8위 TS트릴리온(317240)은 종가 482원으로 +29.92% 상승 마감했다. 9위 저스템(417840)은 6,530원으로 +29.82% 상승 마감했다. 10위 해성에어로보틱스(059270)는 11,280원으로 +24.92% 상승 마감했다.이밖에도 성호전자(043260) ▲23.55%, 이노스페이스(462350) ▲22.67%, 조이시티(067000) ▲20.52%, 우림피티에스(101170) ▲19.38% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자