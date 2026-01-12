[서울데이터랩]금호전기 29.86% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

12일 오후 3시 35분 금호전기(001210)가 등락률 +29.86%로 폭등하며 상승률 1위로 마감했다. 금호전기는 장 중 26,370,646주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 192원 오른 835원에 마감했다.한편 금호전기의 PER은 -4.97로, ROE는 -56.56%로 나타났으며 이는 재무 건전성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있는 수치다.이어 상승률 2위 현대건설(000720)은 주가가 20.18% 급등하며 종가 91,100원에 상승 마감했다. 상승률 3위 성문전자(014910)의 주가는 3,145원으로 16.05% 급등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 우진(105840)은 15.01% 급등하며 21,000원에 마감했다. 상승률 5위 에쓰씨엔지니어링(023960)은 12.06%의 상승세를 타고 1,450원에 마감했다.6위 DS단석(017860)은 19,260원으로 11.98% 상승 마감했다. 7위 화인베스틸(133820)은 종가 1,891원으로 11.83% 상승 마감했다. 8위 금호석유화학(011780)은 종가 135,500원으로 11.34% 상승 마감했다. 9위 HD현대(267250)는 228,000원으로 11.22% 상승 마감했다. 10위 HD현대건설기계(267270)는 122,100원으로 11.00% 상승 마감했다.이밖에도 두산밥캣(241560) ▲10.93%, 세아베스틸지주(001430) ▲10.70%, 한화엔진(082740) ▲10.26%, 금호석유화학우(011785) ▲10.13%, 현대건설우(000725) ▲10.05%, 엠앤씨솔루션(484870) ▲9.81%, 한국무브넥스(010100) ▲9.39%, 계양전기우(012205) ▲9.36%, 광명전기(017040) ▲8.74%, 한화오션(042660) ▲8.41% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자