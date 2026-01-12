뉴욕버거, KT멤버십 달달혜택 입점… KT멤버십 고객이라면 뉴욕버거 세트 1+1

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

버거 프랜차이즈 브랜드 뉴욕버거가 KT멤버십 ‘달.달.혜택’에 새롭게 입점하며, 외식 비용 부담을 줄이려는 소비자 니즈에 맞춰 파격적인 1+1 혜택을 제공한다고 밝혔다.뉴욕버거는 KT와 손잡고 1월 15일(수)부터 31일(금)까지 KT달달혜택을 통해 뉴욕버거 세트 1+1 혜택을 제공한다. 이번 프로모션은 일부 지역 한정이 아닌 전국 매장에서 동시 진행되는 대규모 멤버십 혜택으로, KT멤버십 고객이라면 누구나 이용할 수 있다.혜택을 받기 위해서는 KT멤버십 앱에 접속한 후 KT달달혜택 카테고리 내 ‘달달 스페셜’에서 뉴욕버거를 선택하고 쿠폰을 발급받아야 한다. 이후 뉴욕버거 오프라인 매장에 방문해 직원에게 쿠폰을 대면으로 제시하면 된다.이번 프로모션은 뉴욕버거 세트 구매 시 뉴욕버거 세트 1개를 무료로 증정하는 것으로, 매장에 방문해 결제 시에만 사용 가능하다. 배달 주문에는 적용이 불가하며, 특수매장 및 일부 가맹점에서 사용이 제한될 수 있다.뉴욕버거는 2900원부터 시작하는 합리적인 가격과 방부제 0%의 신선한 냉장패티로 건강한 햄버거 트렌드를 선도하고 있는 브랜드다. 뜨거운 고객 성원에 힘입어 전국 200호점 출점을 앞두고 있으며, 고객 성원에 보답하고자 KT달달혜택 제휴를 통해 고객 접점 확대 및 멤버십 기반 혜택 강화에 나섰다.뉴욕버거 관계자는 “이번 프로모션은 통신사 멤버십과 수제버거 브랜드 간의 제휴 사례로 주목받고 있다”며 “고물가 기조 속에서 소비자가 체감할 수 있는 혜택이 큰 1+1 중심의 실속형 프로모션으로, 소비자의 외식 비용 부담을 줄이고자 한다”고 밝혔다.이어 “특히 이번 KT달달혜택 입점을 통해 더 많은 고객들이 일상 속에서 가격 부담 없이 뉴욕버거를 경험할 수 있기를 기대한다”면서 “앞으로도 다양한 멤버십 제휴를 통해 고객 혜택을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.온라인뉴스팀