[서울데이터랩]한화오션 9.38% 상승하며 두드러진 성과 기록

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.12일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 13만 9900원으로 전 거래일 대비 0.65% 상승하며 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 시가총액은 828조 1573억원이며, 외국인비율은 52.03%다. 거래량은 1304만 254주로 활발한 거래가 이루어지고 있으며, PER은 29.05배, ROE는 9.03%를 기록하고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)도 75만 1000원으로 0.94% 오르며, 거래량 175만 7740주를 기록하고 있다. 외국인비율은 53.80%, PER 15.31배, ROE 31.06%로 수급과 재무 지표 모두에서 긍정적인 모습을 보이고 있다.LG에너지솔루션(373220)는 377,000원으로 3.86% 상승했으며, 삼성바이오로직스(207940)는 1,856,500원으로 1.14% 하락했다. 삼성전자우(005935)는 104,200원으로 1.17% 상승했으며, 현대차(005380)는 374,500원으로 2.32% 상승했다. HD현대중공업(329180)는 605,000원으로 0.66% 하락했으며, 한화에어로스페이스(012450)는 1,207,000원으로 0.58% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)는 88,200원으로 4.75% 상승했으며, SK스퀘어(402340)는 427,500원으로 0.70% 하락했다.한편 시가총액 20위권 종목들은 기아(000270) ▼2.55%, 셀트리온(068270) ▼0.46%, KB금융(105560) ▼0.71%, 삼성물산(028260) 0.00%, 한화오션(042660) ▲9.38%, NAVER(035420) ▲0.39%, 신한지주(055550) ▼0.26%, 현대모비스(012330) ▼0.63%, HD현대일렉트릭(267260) ▲5.90%, 한국전력(015760) ▲2.02% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보이는 가운데, 일부 종목들은 하락세를 보였다. 특히, 한화오션가 9.38%로 가장 큰 상승폭을 기록했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자