[서울데이터랩]이원컴포텍 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

9일 오후 3시 40분 이원컴포텍(088290)이 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 이원컴포텍은 장 중 3,199,365주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 228원 오른 988원에 마감했다.한편 이원컴포텍의 PER은 -1.42로 평가되며, ROE는 -59.83%로 나타났다.이어 상승률 2위 아이톡시(052770)는 주가가 29.98% 상승하며 종가 1,071원에 상승 마감했다. 상승률 3위 포메탈(119500)의 주가는 4,945원으로 29.96% 상승하며 두드러졌다. 상승률 4위 에이치엠넥스(036170)는 29.95% 상승하며 1,432원에 마감했다. 상승률 5위 디에이치엑스컴퍼니(031860)는 29.94%의 상승세를 타고 690원에 마감했다.6위 알멕(354320)은 36,900원으로 29.93% 상승 마감했다. 7위 빛과전자(069540)는 종가 1,433원으로 29.92% 상승 마감했다. 8위 러셀(217500)은 종가 2,520원으로 29.90% 상승 마감했다. 9위 애드포러스(397810)는 8,950원으로 29.90% 상승 마감했다. 10위 비엘팜텍(065170)은 544원으로 29.83% 상승 마감했다.이밖에도 모베이스전자(012860) ▲29.79%, 젠큐릭스(229000) ▲29.70%, 알지노믹스(476830) ▲22.88%, 우림피티에스(101170) ▲18.47%, NHN벅스(104200) ▲18.02%, 비츠로테크(042370) ▲16.58%, 싸이닉솔루션(234030) ▲16.43%, 네오티스(085910) ▲16.40%, 성우전자(081580) ▲16.28%, 우수AMS(066590) ▲16.20% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자