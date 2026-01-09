LG엔솔, 지난해 4분기 영업손실 1220억

이미지 확대 LG에너지솔루션 폴란드 브로츠와프 공장. LG에너지솔루션 제공

LG에너지솔루션은 연결 기준 지난해 4분기 영업손실이 전년 동기보다 45.9%(1035억원) 급감한 1220억원으로 잠정 집계됐다고 9일 공시했다. 같은 기간 매출은 6조 4512억원에서 6조 1415억원으로 4.8% 감소했다.다만 연간 영업이익은 전년 대비 약 134% 늘어난 1조 3461억원을 기록하며 큰 폭으로 상승했다. 연간 매출은 전년(25조 6196억원) 대비 7.6% 감소한 23조 6718억원으로 집계됐다.지난해 4분기 다소 부진한 실적을 낸 데는 전기차(EV) 보조금 종료와 캐즘(일시적 수요 정체) 여파가 영향을 미쳤다. 미국 트럼프 정부가 전기차 신차 구매 시 지급하던 보조금을 지난해 9월 30일부터 종료하면서 미국 내 전기차 판매량이 급감하는 등의 영향으로 영업손실이 발생했다.미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC) 금액은 3328억원으로, 이를 제외한 영업손실은 4548억원이다. 2024년 같은 기간과 비교하면 적자 폭이 줄었지만, 지난해 이어오던 흑자 기조에는 제동이 걸렸다. AMPC는 미국에서 배터리를 제조하는 기업에 지급되는 세액 공제 혜택으로, 배터리 생산량과 투자액을 바탕으로 산출된다.수주 잔고 감소로 인한 가동률 급감도 피할 수 없다는 지적이다. LG에너지솔루션은 지난달 미국 포드와 약 9조6000억원, FBPS와 3조9217억원 규모의 계약을 해지했다. 북미 완성차 업체들의 배터리 사업 철수 등 전동화 전략 변동으로 총 14조원의 계약이 날아간 것이다.실제로 LG에너지솔루션은 최근 GM과 합작한 얼티엄셀즈 1·2공장의 가동을 중단했다. 지난해 5월 단독 공장으로 인수한 랜싱의 3공장 역시 올해 하반기로 가동을 연기한 것으로 전해진다.LG에너지솔루션은 올해 상반기 글로벌 완성차 업체들로부터 수주한 물량 출하와 ESS 사업 확대로 실적 반등에 나선다는 방침이다.김현이 기자