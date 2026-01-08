[서울데이터랩]1월 8일 코스피 주요 종목 마감시황

이미지 확대

1월 8일 한국거래소에 따르면, 계양전기(012200)는 전 거래일 대비 29.94% 상승한 10,980원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 성문전자(014910)는 29.87% 상승한 2,435원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 성문전자우(014915)는 21.49% 상승한 6,670원에 장을 마쳤다. 강남제비스코(000860)는 9.56% 상승한 14,780원에 거래를 마감했으며, KH 필룩스(033180)는 8.72% 상승한 349원에 거래를 마쳤다.금일 코스피 하락률 상위 종목으로는 콘텐트리중앙이 전일 대비 16.03% 하락한 6,550원에 거래를 마감하며 1위를 기록했다. 유니온은 12.75% 하락한 4,380원에, 현대해상은 9.30% 하락한 27,800원에 장을 마쳤다. 우진아이엔에스는 8.43% 하락한 4,130원에, TYM은 8.25% 하락한 6,340원에 거래를 마감했다.시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스가 6,382,835주의 거래량을 기록하며 1.89% 상승했다. 삼성바이오로직스는 127,925주의 거래량을 바탕으로 6.68% 상승했다. HD현대중공업은 484,510주의 거래량으로 4.49% 상승했다. SK스퀘어는 674,047주의 거래량을 기록하며 0.23% 상승했다. 한화에어로스페이스는 508,382주가 거래되며 7.92% 상승했다.금일 코스피 주요 종목들은 다양한 등락을 기록하며 뚜렷한 방향성을 보이지 않았다. 투자자들은 이러한 시장의 변동성을 주의하며, 장기적인 투자 전략을 고려하는 것이 중요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자