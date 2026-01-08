[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 빛과전자 거래대금 489억 돌파

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.8일 한국거래소에 따르면, 빛과전자(069540)가 4천600만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 1089원이며, 거래대금은 489억 8200만원으로 시가총액의 73.75%에 달하는 활발한 거래가 이루어지고 있다. PER -3.20, ROE -33.24로 재무 상태는 부정적이지만, 폭등세를 보이며 투자자들의 이목이 집중되고 있다. 폴라리스세원(234100)은 1471원으로 6.29% 상승하며, 거래량 3464만 2888주를 기록했다. 거래대금은 521억 5600만원으로 시가총액의 50.47%를 차지한다. PER 24.52, ROE 4.78로 비교적 안정적인 재무 지표를 보인다.모베이스전자(012860)는 1902원으로 26.29% 급등하며, 거래량 3190만 2290주를 기록하고 있다. 엔시트론(101400)은 361원으로 9.39% 상승했으며, 거래량은 1556만 7915주로 거래대금은 58억 800만원으로 나타났다. 셀루메드(049180)는 1728원으로 21.09% 급등하며 1369만 5841주의 거래량을 기록했다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 휴림로봇(090710) ▼5.38%, 아이비젼웍스(469750) ▲7.11%, 동일스틸럭스(023790) ▲9.47%, 테라뷰(950250) ▲6.07%, 에스코넥(096630) ▲14.73%, 코퍼스코리아(322780) ▲29.99%, 루미르(474170) ▲15.69%, 벨로크(424760) ▲12.56%, DH오토웨어(025440) ▼5.56%, 모베이스(101330) ▲5.75% 등의 성적을 기록했다.특히, 코퍼스코리아가 29.99%로 상한가를 기록하며 주목받고 있다. 거래대금은 74억 1300만원으로 시가총액의 17.07%에 해당하며 투자자들의 강한 매수세가 이어지고 있다. 반면, 유일에너테크(340930)는 29.11% 급락하며 시가총액의 32.93%에 해당하는 자금이 몰렸다. 이는 매도세가 강했음을 시사한다.전체적인 시장은 상승세가 우세하다. 다만, 일부 종목은 급락세를 보여 시장의 변동성이 커지고 있다. 투자자들은 이러한 변동성을 주시하며 신중한 매매 전략을 세워야 할 것이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자