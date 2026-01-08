[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 삼성전자 거래대금 무려 3조 6,284억원 돌파

이미지 확대

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.8일 한국거래소에 따르면, 삼성전자(005930)가 25,659,313주의 거래량을 기록하며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 140,900원이며, 거래대금은 3조 6,284억원에 달한다. 이는 시가총액 8조 3,407억원의 약 43.5%에 해당하는 금액으로, 거래대금이 대규모로 유입된 상황이다. PER은 29.26, ROE는 9.03으로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다. 이어 유니온머티리얼(047400)은 18,295,928주의 거래량과 35,320백만원의 거래대금을 기록하며 거래량 2위에 올랐다. 현재가는 1,834원으로, 시가총액 대비 거래대금 비율은 4.59%로 집중적인 매수세가 이어지고 있다. PER은 -1.92, ROE는 -117.43으로 재무 상태는 불안정한 편이다.형지엘리트(093240)는 14,581,167주의 거래량과 26,642백만원의 거래대금을 기록하며 3위에 올랐다. 현재가는 1,787원이며, 등락률은 +2.06%로 상승세를 보이고 있다. 한온시스템(018880)은 11,865,223주가 거래되며 -1.55%의 하락세를 기록하고 있다. 계양전기(012200)는 8,700,279주의 거래량과 82,269백만원의 거래대금을 기록하며 +14.79%의 급등세를 보이고 있다. 삼성중공업(010140)은 6,354,787주가 거래되며 +3.94%의 상승세를 기록하고 있다. 한화오션(042660)은 4,373,386주가 거래되며 +6.60%로 상승하고 있으며, 한미반도체(042700)는 4,118,319주가 거래되며 +0.64%의 소폭 상승을 기록하고 있다. 인스코비(006490)는 3,995,500주가 거래되며 +4.67%의 상승세를 보이고 있고, SK하이닉스(000660)는 3,924,855주가 거래되며 +3.91%로 강세를 보이고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 아남전자(008700) ▲2.79%, 삼성전자우(005935) ▼0.48%, 금호전기(001210) ▼5.56%, 두산에너빌리티(034020) 보합, 한화갤러리아(452260) ▼2.19%, 디아이(003160) ▲8.87%, 대창(012800) ▼5.21%, 미래에셋증권(006800) ▼1.07%, 유니온(000910) ▼10.06%, 남선알미늄(008350) ▼2.76% 등의 성적을 기록했다.계양전기는 +14.79%의 급등세를 보이며 주목받고 있다. 거래대금은 82,269백만원으로 시가총액 대비 31.14%에 이르며, 이는 시장에서 큰 관심을 받고 있음을 의미한다. 반면, 유니온은 -10.06%의 하락률을 기록하며 주가가 크게 떨어졌다. 거래대금은 10,983백만원으로, 시가총액 대비 15.58%로 매도세가 강하게 작용하고 있다.전체적으로 시장은 특정 종목들에 대한 집중적인 매수·매도세가 관찰된다. 특히 거래량 상위 종목들은 대체로 상승세를 유지하고 있으며, 일부 종목에서는 급등 및 급락이 동시에 나타나는 등 변동성이 크다. 투자자들은 이러한 시장 흐름에 주목하며 신중한 투자 전략을 고민해야 할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자