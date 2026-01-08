[서울데이터랩]기아 3.17% 하락 한화에어로스페이스 7.82% 상승으로 주목받는 코스피 주요 종목들

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.8일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 14만 1300원으로 전 거래일 대비 0.21% 오르며 보합세를 유지하고 있다. 시가총액은 836조 4448억원이며, 외국인비율 52.22%, PER 29.34배, ROE 9.03%로 안정적인 재무 상태를 보인다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 77만 6000원으로 4.58% 상승하며, 거래량 379만 4536주를 기록하며 활발한 거래를 이어가고 있다. 시가총액은 564조 9298억원으로 외국인비율 53.98%, PER 15.82배, ROE 31.06%로 양호한 재정 상태를 보여준다.삼성바이오로직스(207940)는 6.62% 상승한 188만 4000원으로 거래 중이며, LG에너지솔루션(373220)은 1.62% 하락한 36만 4500원을 기록하고 있다. 삼성전자우(005935)는 0.29% 하락하며 10만 3000원에 거래되고 있으며, 현대차(005380)는 1.85% 하락한 34만 4000원에 거래 중이다. HD현대중공업(329180)은 5.21% 상승한 58만 6000원, SK스퀘어(402340)는 0.23% 상승한 43만 500원을 기록하고 있다. 한화에어로스페이스(012450)는 7.82%의 급등세로 108만 9000원, 두산에너빌리티(034020)는 0.12% 상승한 8만 4100원에 거래 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 기아(000270) ▼3.17%, 셀트리온(068270) ▲0.24%, KB금융(105560) ▼1.44%, 삼성물산(028260) ▲1.89%, 한화오션(042660) ▲6.68%, NAVER(035420) ▼1.78%, 신한지주(055550) ▼2.03%, 현대모비스(012330) ▲0.25%, 삼성생명(032830) ▼1.54%, 한국전력(015760) ▼0.50% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 혼조세를 보이고 있으며, 한화에어로스페이스가 가장 큰 상승폭을 보이고 있다. 반면, 기아는 가장 큰 하락폭을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자