[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자(005930)가 1월 7일 장 마감 5분 만에 14.83%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 141,000원으로 전 거래일 대비 1.51% 상승하며 강세를 보였다. 거래량은 44,853,601주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 현대차(005380)는 상승률 13.80%로 급등 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 2.20% 상승 마감했다. 검색비율 4위 카카오(035720)는 하락률 7.05%로 하락했다. 검색비율 5위 한미반도체(042700)는 1.52% 상승했다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 -2.21%로 하락했다. 7위 NAVER(035420)는 -2.88%의 등락률로 하락했다. 8위 현대오토에버(307950)는 26.44%의 폭등세로 거래를 마쳤다. 9위 한화오션(042660)은 1.17% 소폭 상승했다. 10위 HPSP(403870)는 15.20% 급락 마감했다.이 밖에도 셀트리온(068270) ▼0.94%, 삼성전자우(005935) ▲0.78%, 일동제약(249420) ▲10.83%, 에이비엘바이오(298380) ▲4.73%, 링크솔루션(474650) ▲29.80%, 삼성중공업(010140) ▲2.22%, 휴림로봇(090710) ▼1.53%, 현대무벡스(319400) ▼0.41%, 에코프로(086520) ▼0.75%, 스맥(099440) ▲5.71% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자