[서울데이터랩]현대차 15.75% 상승하며 강세 LG에너지솔루션 NAVER 하락세

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.7일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 142,800원으로 전 거래일 대비 2.81% 상승하며 강세를 보인다. 시가총액은 845조 3243억원이며, 외국인비율은 52.18%이다. PER은 29.65배, ROE는 9.03%로 수급과 재무 지표에서 안정적인 모습을 보인다. SK하이닉스(000660)는 758,000원으로 4.41% 상승하며, 거래량은 324만 7470주를 기록하고 있다. 시가총액은 551조 8258억원, 외국인비율은 53.88%이며, PER 15.46배, ROE 31.06%로 재정 상태가 양호하다.LG에너지솔루션(373220) ▲1.85%, 삼성전자우(005935) ▲1.37%, 삼성바이오로직스(207940) ▲2.67%, 현대차(005380) ▲15.75%, HD현대중공업(329180) ▲1.27%, SK스퀘어(402340) ▲1.16%, 두산에너빌리티(034020) ▲0.47%, 한화에어로스페이스(012450) ▼2.15%의 성적을 보여주고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 기아(000270) ▲4.98%, 셀트리온(068270) ▼2.35%, KB금융(105560) ▼1.07%, 삼성물산(028260) ▲3.08%, NAVER(035420) ▼3.94%, 신한지주(055550) ▼2.24%, 한화오션(042660) ▲1.34%, 현대모비스(012330) ▲9.29%, 삼성생명(032830) ▼1.63%, 한국전력(015760) ▼1.39% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 엇갈린 주가 흐름을 보이며, 현대차가 두드러진 상승세를 기록하고 있다. 반면, NAVER는 상대적으로 큰 폭의 하락을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자