[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 슈어소프트테크 거래대금 3300억 돌파

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.7일 한국거래소에 따르면, 슈어소프트테크(298830)가 3580만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 9510원으로, 시가총액의 약 664%에 해당하는 거래대금이 발생하며 18.58% 상승하고 있다. PER 57.99, ROE 12.40으로, 비교적 높은 재무 지표를 보인다. 빛과전자(069540)는 3138만주가 거래되며 2위를 기록하고 있으며, 주가는 939원으로 18.71% 상승하고 있다. 거래대금은 시가총액 대비 약 5%로, PER -2.76, ROE -33.24로 나타나고 있다.엔시트론(101400)은 현재가 335원으로 10.20% 상승하며 2565만주의 거래량을 기록하고 있다. 대한광통신(010170)은 2865원으로 0.88% 상승, 싸이닉솔루션(234030)은 9600원으로 5.61% 상승하고 있다. 모바일어플라이언스(087260)는 2140원으로 12.99% 상승, 상보(027580)는 965원으로 29.88% 상승하며, SFA반도체(036540)는 5930원으로 5.33% 상승하고 있다. 셀루메드(049180)는 1308원으로 19.13% 상승, 그린광학(0015G0)은 2만 2800원으로 5.56% 상승하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 휴림로봇(090710) ▼0.71%, 세코닉스(053450) ▲4.56%, 피제이전자(006140) ▲3.30%, 모트렉스(118990) ▲14.32%, 협진(138360) ▼12.29%, 경창산업(024910) ▲6.65%, 비트플래닛(049470) ▼5.09%, 유일에너테크(340930) ▲11.14%, 에이비프로바이오(195990) ▲6.90%, 성우(458650) ▼1.68% 등의 성적을 기록하고 있다.상보는 오늘 거래량과 주가 상승률 모두 주목할 만하다. 거래량은 1729만주로, 거래대금은 시가총액의 약 2.79%에 달하며 주가는 29.88% 상승하고 있다. 셀루메드도 1913%의 상승률을 기록하며 주가가 급등하고 있다. 반면, 협진과 비트플래닛은 각각 ▼12.29%, ▼5.09%로 하락세를 보이고 있다.오늘 코스닥 시장은 거래량 상위 종목들 사이에서 상승세와 하락세가 혼재되어 있다. 주요 종목들은 다양한 등락률을 보이며, 투자자들의 관심을 받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자