[서울데이터랩]‘뷰티스킨’ 29.96% 상한가…실시간 상승률 1위

7일 오전 9시 15분 뷰티스킨(406820)가 등락률 +29.96%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 뷰티스킨은 개장 직후 5분간 4만 1472주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1215원 오른 5270원이다.한편 뷰티스킨의 PER은 -7.73으로 시장에서 저평가되고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -14.63%로 수익성이 낮다.이어 상승률 2위 유일에너테크(340930)는 현재가 2035원으로 주가가 25.93% 폭등하고 있다. 상승률 3위 동국알앤에스(075970)는 현재 2660원으로 18.75% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 피제이전자(006140)는 16.62% 급등하며 8490원에 거래되고 있다. 상승률 5위 인베니아(079950)는 16.44%의 상승세를 타고 3045원에 거래되고 있다.6위 SFA반도체(036540)는 현재가 6400원으로 13.68% 상승 중이다. 7위 셀루메드(049180)는 현재가 1247원으로 13.57% 상승 중이다. 8위 한양디지텍(078350)은 현재가 2만 6450원으로 13.52% 상승 중이다. 9위 RF머트리얼즈(327260)는 현재가 2만 7550원으로 13.37% 상승 중이다. 10위 경창산업(024910)은 현재가 2540원으로 12.64% 상승 중이다.이밖에도 알멕(354320) ▲11.22%, 싸이닉솔루션(234030) ▲10.34%, EG(037370) ▲9.81%, 하나머티리얼즈(166090) ▲9.37%, 야스(255440) ▲9.31%, 상신전자(263810) ▲8.97%, 빛과전자(069540) ▲8.72%, 엠디바이스(226590) ▲8.18%, 포스코엠텍(009520) ▲7.87%, 강원에너지(114190) ▲7.81% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자