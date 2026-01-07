[서울데이터랩]유니온 29.99% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

7일 오전 9시 10분 유니온(000910)(003840)이 등락률 +29.99%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 유니온은 개장 직후 5분간 165만 2528주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1255원 오른 5440원이다.한편 유니온의 PER은 -6.04로 나타나며 이는 시장에서의 평가가 부정적일 수 있음을 암시하고, ROE는 -39.45%로 수익성이 낮음을 보여준다.이어 상승률 2위 유니온머티리얼(047400)은 현재가 1747원으로 주가가 29.99% 상승하고 있다. 상승률 3위 경인양행(012610)은 현재 5650원으로 21.37% 폭등 중이다. 상승률 4위 성안머티리얼스(011300)는 15.43% 급등하며 404원에 거래되고 있다. 상승률 5위 금호전기(001210)는 15.03%의 상승세를 타고 819원에 거래되고 있다.6위 삼화전자(011230)는 현재가 3230원으로 14.13% 상승 중이다. 7위 삼화전기(009470)는 현재가 3만 4550원으로 10.56% 상승 중이다. 8위 인스코비(006490)는 현재가 760원으로 9.51% 상승 중이다. 9위 신세계(004170)는 현재가 25만 7500원으로 7.74% 상승 중이다. 10위 KCTC(009070)는 현재가 6510원으로 6.20% 상승 중이다.이밖에도 한미반도체(042700) ▲6.04%, 씨아이테크(004920) ▲5.94%, 현대오토에버(307950) ▲5.61%, 인바이오젠(101140) ▲5.22%, 현대차(005380) ▲5.19%, LG디스플레이(034220) ▲5.04%, SK하이닉스(000660) ▲4.55%, 유화증권우(003465) ▲4.45%, 삼성물산(028260) ▲4.42%, 코리아써키트(007810) ▲4.12% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자