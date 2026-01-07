[서울데이터랩]빅테크 종목 혼조세 마감 주목

이미지 확대

6일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 유지했으나, 다른 종목은 하락세를 기록했다.엔비디아(NVDA)는 0.42% 하락한 187.33 달러에 거래를 마감했다. 애플(AAPL)은 1.86% 하락하며 262.30 달러로 마무리됐다. 반면 마이크로소프트(MSFT)는 1.20% 상승한 478.55 달러에 거래를 종료했다.아마존닷컴(AMZN)은 3.37% 상승하며 240.91 달러로 장을 마쳤다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.75% 하락한 314.17 달러를 기록했다. 알파벳 Class C(GOOG)는 0.93% 하락하여 314.38 달러에 장을 마감했다. 메타(META)는 0.28% 상승하며 660.63 달러에 거래를 마쳤다.금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라(TSLA)로, 거래량은 81,643,382주, 거래대금은 355억 달러로 약 51조 3,961억원에 달했다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 24.7%를 기록했다. 그다음으로 아마존닷컴의 거래대금은 108억 달러, 알파벳 Class A의 거래대금은 79.3억 달러로 집계됐다. 아마존닷컴과 알파벳 Class A의 시가총액 대비 거래대금 비중은 각각 4.2%와 3.8%를 기록했다.정연호 기자