셀트리온, 美 브랜치버그 생산시설 개소식

수정 2026-01-07 01:08
입력 2026-01-07 01:08
셀트리온, 美 브랜치버그 생산시설 개소식
셀트리온, 美 브랜치버그 생산시설 개소식 서정진(왼쪽 네 번째) 셀트리온그룹 회장이 5일(현지시간) 미국 뉴저지주 셀트리온 브랜치버그 생산시설 개소식에서 참석자들과 케이크 커팅을 하고 있다. 서 회장은 브랜치버그 생산시설에 대해 “향후 연구센터까지 포함한 종합 위탁개발생산(CDMO) 생산기지로 확장시켜 송도 본사와 함께 셀트리온의 글로벌 성장에서 큰 축을 맡게 할 것”이라고 밝혔다. 사진 왼쪽부터 기우성 셀트리온 부회장, 토드 윙지 셀트리온 브랜치버그 대표이사, 박경옥 셀트리온홀딩스 수석 부회장, 서 회장, 토머스 킨 주니어 미 연방 하원의원(뉴저지), 앤디 김 미 연방 상원의원(뉴저지).
셀트리온그룹 제공


서정진(왼쪽 네 번째) 셀트리온그룹 회장이 5일(현지시간) 미국 뉴저지주 셀트리온 브랜치버그 생산시설 개소식에서 참석자들과 케이크 커팅을 하고 있다. 서 회장은 브랜치버그 생산시설에 대해 "향후 연구센터까지 포함한 종합 위탁개발생산(CDMO) 기지로 확장해 송도 본사와 함께 셀트리온의 글로벌 성장에 큰 축을 맡게 할 것"이라고 밝혔다. 사진 왼쪽부터 기우성 셀트리온 부회장, 토드 윙지 셀트리온 브랜치버그 대표이사, 박경옥 셀트리온홀딩스 수석 부회장, 서 회장, 토머스 킨 주니어 미 연방 하원의원(뉴저지), 앤디 김 미 연방 상원의원(뉴저지).

셀트리온그룹 제공
2026-01-07 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
