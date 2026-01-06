[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

삼성전자(005930)가 1월 6일 장 마감 5분 만에 18.83%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 138,900원으로 전 거래일 대비 0.58% 상승하며 보합세로 마감했다. 거래량은 45,193,306주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 4.31%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 3.25% 상승 마감했다. 검색비율 4위 한미반도체(042700)는 상승률 9.80%로 거래를 마쳤다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 1.15% 상승하며 강보합으로 마감했다.6위 NAVER(035420)는 등락률 4.21%로 상승을 기록했다. 7위 대한광통신(010170)은 -15.10%의 등락률로 주가가 급락했다. 8위 한화오션(042660)은 1.61% 상승세로 거래를 마쳤다. 9위 셀트리온(068270)은 1.67% 소폭 상승 마감했다. 10위 삼성전자우(005935)는 0.49% 상승했다.이 밖에도 에이피알(278470) ▼7.87%, 한국항공우주(047810) ▲9.41%, 미래에셋증권(006800) ▲12.55%, 에이비엘바이오(298380) ▼5.19%, 에코프로(086520) ▲3.67%, 카카오(035720) ▲1.59%, 에스피지(058610) ▼6.00%, HPSP(403870) ▲11.86%, HL만도(204320) ▼7.41%, 현대무벡스(319400) ▲0.83% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자