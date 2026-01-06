[서울데이터랩]인스코비 29.96% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6일 오후 15시 35분 인스코비(006490)가 등락률 +29.96%로 상승률 1위로 마감했다. 인스코비는 장 중 9,836,791주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 160원 오른 694원에 마감했다.한편 인스코비의 PER은 -2.56으로 해당 수치가 낮은 편이며, ROE는 6.94%로 양호한 수준이다.이어 상승률 2위 금호전기(001210)는 주가가 29.93% 폭등하며 종가 712원에 상승 마감했다. 상승률 3위 계양전기우(012205)의 주가는 10,000원으로 20.77% 급등했다. 상승률 4위 디아이(003160)는 18.44% 상승하며 29,550원에 마감했다. 상승률 5위 엠앤씨솔루션(484870)은 16.31% 상승세를 타고 종가 168,300원에 마감했다.6위 미래에셋증권(006800)은 종가 28,700원으로 12.55% 상승 마감했다. 7위 태영건설우(009415)는 종가 10,300원으로 10.99% 상승 마감했다. 8위 한미반도체(042700)는 종가 183,700원으로 9.80% 상승 마감했다. 9위 대창(012800)은 종가 1,466원으로 9.57% 상승 마감했다. 10위 한국항공우주(047810)는 종가 136,100원으로 9.41% 상승 마감했다.이밖에도 빙그레(005180) ▲9.14%, 한국카본(017960) ▲9.07%, NHN(181710) ▲8.92%, 가온전선(000500) ▲8.90% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 인스코비의 이번 급등에 대해 “인스코비는 최근 투자자들 사이에서 긍정적인 전망을 얻고 있으며, 이는 시장의 주목을 받는 데 기여했다”고 분석했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자