에몬스, 제18기 장학금 수여식… 대학생 20명에 1억원 전달

이미지 확대 인천 에몬스 본사에서 열린 ‘2026 에몬스 장학생(18기) 장학금 수여식’에서 김경수(오른쪽 첫 번째) 에몬스 회장을 비롯한 장학생들이 기념 촬영을 하고 있다. 에몬스 제공

에몬스가 인천 남동공단 본사에서 ‘2026 에몬스 장학생(18기) 장학금 수여식’을 열고 대학생 20명에게 총 1억원의 장학금을 전달했다고 6일 밝혔다.2008년 설립된 에몬스 장학회는 올해까지 18년째 인재 양성을 위한 지원을 이어오고 있다. 이번에 선발된 장학생들은 학업 성취도와 성장 가능성 등을 종합적으로 고려해 선정됐으며, 1인당 500만원의 장학금이 지급됐다.김경수 에몬스 회장은 “현장의 생생한 모습을 공유하고자 학생들을 본사로 초청했다”며 “이번 장학금이 미래를 이끌어갈 학생들의 꿈을 향한 밑거름이 되길 희망한다”고 밝혔다.한편, 에몬스는 장학 사업 외에도 가구·리빙 디자인 공모전을 20년째 후원하고 국제기능올림픽에서 14개의 메달을 획득하는 등 산업 기술 인재 육성에 앞장서며 대통령상을 수훈한 바 있다.주현진 기자