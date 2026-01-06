[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 대창 거래대금 635억 돌파

이미지 확대

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.한국거래소에 따르면, 대창(012800)이 4천만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 1,492원이며, 11.51%의 급등세를 보이고 있다. 거래대금은 63,567백만원으로, 시가총액의 약 4.67%에 해당하는 수준이다. PER은 71.05, ROE는 1.75로 수익성은 다소 낮은 편이다. 삼성전자(005930)는 135,000원으로 2.24% 하락하며 거래량 2,694만8,778주를 기록하고 있다. 시가총액 대비 거래대금은 3,627,142백만원으로 약 4.54%에 달하며, PER은 28.03, ROE는 9.03을 보인다.금호전기(001210)는 712원으로 상한가를 기록하며 15,787,295주가 거래되고 있다. 미래에셋증권(006800)은 28,450원으로 11.57% 상승, 거래량 13,057,238주로 상위권에 위치하고 있다. 형지엘리트(093240)는 2,005원으로 9.28% 하락하며, 한국ANKOR유전(152550)은 216원으로 3.85% 상승 중이다. 계양전기(012200)는 8,260원으로 4.56% 상승, 인스코비(006490)는 694원으로 상한가를 기록하고 있다. 씨아이테크(004920)는 1,339원으로 7.40% 하락, 두산에너빌리티(034020)는 83,900원으로 0.84% 상승세다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 서원(021050) ▲6.74%, SK증권(001510) ▲4.31%, 남선알미늄(008350) ▼3.69%, 대원전선(006340) ▼3.04%, 태림포장(011280) ▲1.93%, 대한전선(001440) ▲0.78%, 에이프로젠(007460) ▲4.65%, 한미반도체(042700) ▲7.11%, KH 필룩스(033180) ▼91.92%, 이구산업(025820) ▲1.52% 등의 성적을 기록하고 있다.금호전기와 인스코비는 각각 29.93%, 29.96%의 폭등을 기록하며 주목받고 있다. 금호전기는 712원의 현재가와 438백만원의 시가총액을 보이고 있으며, 인스코비는 694원으로 시가총액이 874백만원이다. 반면, KH 필룩스는 91.92%의 폭락을 기록하며 거래량 3,230,283주, 거래대금 1,472백만원, 시가총액 112백만원으로 하락세가 두드러진다. 형지엘리트도 9.28% 하락하며 눈에 띄는 움직임을 보이고 있다.전체적인 시장은 상승과 하락 종목이 혼재된 가운데, 일부 종목이 급등락을 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 특히 거래대금이 시가총액 대비 높은 비율을 기록하는 종목들은 시장에서의 거래가 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자