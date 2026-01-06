오진양행, 콘래드 서울 ‘숯. 더 붓처스 엣지’에 프리미엄 숙성고 ‘드라이 에이저’ 공급

이미지 확대 (사진 제공=오진양행)

외식 설비 전문 기업 오진양행이 여의도의 랜드마크인 5성급 럭셔리 호텔 콘래드 서울 최상층 파인 다이닝 레스토랑 ‘숯. 더 붓처스 엣지(SUT. The Butcher’s Edge)’에 프리미엄 숙성고 ‘드라이 에이저(Dry Ager) DX 1000ps’ 4대를 공급했다고 밝혔다.콘래드 서울 37층에 위치한 ‘숯. 더 붓처스 엣지’는 한강의 파노라마 뷰와 함께 원초적인 숯불의 풍미, 셰프의 섬세한 터치가 어우러진 서울의 대표적인 미식 공간이다. 오진양행은 이곳에 세계적인 명성을 자랑하는 드라이 에이저를 설치함으로써, 호텔을 찾는 국내외 VIP 및 미식가들에게 한 차원 높은 숙성 육류의 풍미를 선사하는 데 일조했다.이번에 도입된 ‘드라이 에이저 DX 1000ps’는 독일의 장인 정신과 첨단 기술이 집약된 대용량 프리미엄 숙성고다. 이 숙성고는 특허 받은 ‘스마트 에이징(Smart Aging®)’ 기술을 탑재해 고기뿐만 아니라 생선, 소시지, 치즈, 햄 등 식재료의 특성에 맞춘 정교한 숙성이 가능하다.특히 정밀한 온·습도 제어 시스템과 독보적인 공기 순환 기술은 식재료의 수분 손실을 최소화하면서도 풍미를 깊게 응축시킨다. 이는 최고의 맛을 유지해야 하는 호텔 다이닝 환경에서 필수적인 ‘일관된 품질’과 ‘운영 효율성’을 동시에 보장한다. 또한, 세련된 디자인으로 레스토랑 내부 인테리어의 품격을 높이는 오브제 역할까지 수행한다.황지훈 콘래드 서울 헤드 셰프는 “최상급 원재료와 조리 기술에 걸맞은 숙성 환경 구축은 미식 경험의 핵심 요소”라며, “드라이 에이저 도입을 통해 28일 이상 숙성한 소고기부터 2~3일간 단기 숙성한 생선까지, 재료 특성에 맞는 정밀한 숙성이 가능해졌고 이를 통해 요리의 완성도를 한층 끌어올릴 수 있게 됐다”고 전했다.이어 오진양행 관계자는 “최고의 서비스를 지향하는 콘래드 서울과 독일 프리미엄 숙성고 브랜드 드라이 에이저의 만남은 그 자체로도 의미가 크다”며, “앞으로도 국내 하이엔드 다이닝 시장에 차별화된 가치를 제공하는 프리미엄 솔루션을 지속적으로 소개해 나갈 것”이라고 밝혔다.한편, 오진양행은 서울 개포동 쇼룸을 통해 드라이 에이저의 실물을 직접 확인하고 전문적인 숙성 컨설팅을 받을 수 있는 체험 공간을 운영 중이다. 드라이 에이저는 현재 국내 유수의 호텔 및 파인 다이닝 레스토랑에 잇따라 설치되며 프리미엄 숙성 설비 시장을 선도하고 있다.온라인뉴스팀