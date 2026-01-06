마인즈그라운드, 종합 홍보·광고 사업 진출… ‘30년 베테랑’ 류준형 부대표 지휘

이미지 확대 마이스(MICE) 전문기업 마인즈그라운드 류준형 부대표이사.

마이스(MICE) 전문기업 마인즈그라운드가 종합 홍보·광고 대행 사업에 본격 진출하며 사업 영역을 전격 확대한다고 6일 밝혔다. 기존 MICE 강점에 PR과 광고, 대외협력을 결합해 기업 및 기관을 대상으로 한 차별화된 통합 마케팅 서비스를 제공하겠다는 포부다.사업의 중심에는 지난해 5월 합류한 류준형 부대표이사가 있다. 류 부대표는 삼성SDI, KT, 하이트진로, 제너시스BBQ 등 국내 주요 기업에서 30년간 홍보·광고·전시를 두루 경험한 전문가다. 실제 마인즈그라운드는 류 부대표 체제 아래 신규 프로젝트 수주와 고객사 다변화에 성공하며 가파른 성장세를 보이고 있다. 2025년 매출은 전년 대비 3배 급증한 약 200억원 규모를 기록할 전망이다. 특히 지난해 3월 신설한 방위산업사업부문을 통해 방산 MICE 분야에서 독보적인 입지를 구축하고 있다.마인즈그라운드는 이번 커뮤니케이션부문 신설을 통해 ▲전략 중심형 홍보 캠페인 ▲전시·박람회 기반 홍보모델 고도화 ▲산업별 특화 PR 패키지 개발 등을 추진한다. 단순 행사 운영을 넘어 기업의 브랜드 전략 수립부터 글로벌 홍보까지 지원하는 ‘풀서비스 체계’를 공고히 한다는 계획이다.류 부대표는 “PR은 기업의 신뢰를 구축하고 시장과 소통하는 핵심 전략”이라며 “그동안 쌓아온 노하우를 바탕으로 마인즈그라운드를 고객사의 성장을 돕는 최적의 커뮤니케이션 파트너로 키워내겠다”고 밝혔다.한편 류 부대표는 오는 9월 킨텍스에서 개최되는 동북아 최대 방산 전시회 ‘DX KOREA 2026’의 총괄 디렉터로서 전시 운영과 글로벌 협력 전략을 진두지휘할 예정이다.주현진 기자