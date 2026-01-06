메뉴
[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 속 거래대금 쏠림 현상

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-01-06 08:41
입력 2026-01-06 08:41
이미지 확대


5일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존닷컴(AMZN), 알파벳(GOOGL), 알파벳 Class C(GOOG), 브로드컴(AVGO) 등 주요 빅테크 종목들이 다양한 시세 변동을 겪었다.

엔비디아의 주가는 188.12달러로 0.39% 하락세를 보였다. 애플은 267.26달러로 1.38% 내렸다. 마이크로소프트는 472.85달러로 보합세를 유지했다.

아마존닷컴은 233.06달러로 2.90% 상승했다. 알파벳 Class A는 316.54달러로 0.44% 올랐다. 알파벳 Class C는 317.32달러로 0.63% 상승했다. 브로드컴은 343.42달러로 1.21% 하락했다.

이미지 확대




거래대금이 가장 높은 종목은 엔비디아로, 거래대금은 330억 달러로, 약 47조 7,561억원이었다. 이는 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중이 7.22%에 달했다. 애플은 117억 달러로, 약 16조 9,730억원의 거래대금을 기록했다. 마이크로소프트는 113억 달러로, 약 16조 3,465억원의 거래대금을 보였다. 이들 종목의 거래대금은 각각 시가총액 대비 2.96%, 3.21%에 해당했다.

정연호 기자
정연호 기자
