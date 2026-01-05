[서울데이터랩]인베니아 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

5일 오후 3시 40분 인베니아(079950)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 인베니아는 장 중 1,389,321주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 465원 오른 2,015원에 마감했다.한편 인베니아의 PER은 -1.39로 수익성이 낮다고 평가되며, ROE는 -33.58%로 상당히 부진한 수준을 기록했다.이어 상승률 2위 경창산업(024910)은 주가가 29.97% 상승하며 종가 1,969원에 마감했다. 상승률 3위 협진(138360)의 주가는 1,697원으로 29.94% 상승하며 호조를 보였다. 상승률 4위 비트플래닛(049470)은 29.90% 상승하며 1,134원에 마감했다. 상승률 5위 더코디(224060)는 29.84%의 강세를 보이며 3,155원에 마감했다.6위 나무가(190510)는 22,250원으로 29.81% 상승 마감했다. 7위 파로스아이바이오(388870)는 종가 11,370원으로 25.50% 상승 마감했다. 8위 유일에너테크(340930)는 종가 2,280원으로 24.05% 상승 마감했다. 9위 센서뷰(321370)는 1,780원으로 22.59% 상승 마감했다. 10위 테라뷰(950250)는 11,940원으로 22.09% 상승 마감했다.이밖에도 아이엘(307180) ▲22.04%, 삼보모터스(053700) ▲21.65%, 원익큐브(014190) ▲20.48%, 대한광통신(010170) ▲19.46% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자