[서울데이터랩]씨아이테크 24.55% 폭등 금일 증시 상승률 1위로 마감

5일 오후 3시 35분 씨아이테크(004920)가 등락률 +24.55%로 상승률 1위로 마감했다. 씨아이테크는 장 중 18,487,973주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 285원 오른 1,446원에 마감했다.한편 씨아이테크의 PER은 206.57로 다소 높은 편이며, ROE는 0.17%로 수익성이 낮은 수준이다.이어 상승률 2위 성문전자(014910)는 주가가 23.96% 폭등하며 종가 2,095원에 상승 마감했다. 상승률 3위 한미반도체(042700)의 주가는 16만 7,300원으로 15.78% 급등했다. 상승률 4위 우진아이엔에스(010400)는 13.76% 급등하며 4,755원에 마감했다. 상승률 5위 성문전자우(014915)는 12.99%의 상승세를 보이며 6,000원에 마감했다.6위 한올바이오파마(009420)는 4만 7,300원으로 12.09% 상승 마감했다. 7위 넥스틸(092790)은 종가 1만 140원으로 10.82% 상승 마감했다. 8위 이수스페셜티케미컬(457190)은 종가 6만 2,100원으로 10.70% 상승 마감했다. 9위 두산에너빌리티(034020)는 8만 3,200원으로 10.64% 상승 마감했다. 10위 인팩(023810)은 1만 860원으로 9.81% 상승 마감했다.이밖에도 웅진(016880) ▲9.69%, 삼성전자우(005935) ▲8.05%, 대한전선(001440) ▲7.98%, DB증권(016610) ▲7.87%, KIWOOM 200선물레버리지(253250) ▲7.62%, 에코프로머티(450080) ▲7.55%, 삼성전자(005930) ▲7.47%, 자화전자(033240) ▲7.41%, 우진(105840) ▲7.28%, 현대건설(000720) ▲7.25% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자