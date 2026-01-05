[서울데이터랩]두산에너빌리티 9.44% 상승하며 주목받아

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.5일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 13만 6200원으로 전 거래일 대비 5.99% 오르며 강한 상승세를 이어가고 있다. 시가총액은 806조 2547억원이며, 외국인비율은 52.37%를 기록하고 있다. PER은 28.28배, ROE는 9.03%로 양호한 재무 상태를 보이고 있다. 반면, 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 69만 8000원으로 3.10% 상승했으며, 거래량은 249만 4586주를 기록하고 있다. PER은 14.23배, ROE는 31.06%로 상대적으로 높은 수익성을 자랑하고 있다.LG에너지솔루션(373220) +2.49%, 삼성전자우(005935) +8.05%, 삼성바이오로직스(207940) +1.66%, 현대차(005380) +2.85%, SK스퀘어(402340) +4.97%, HD현대중공업(329180) +1.98%, 두산에너빌리티(034020) +9.44%, 한화에어로스페이스(012450) +5.07%한편 시가총액 20위권 종목들은 셀트리온(068270) ▲3.21%, KB금융(105560) ▲1.78%, 기아(000270) ▲1.66%, 삼성물산(028260) ▲1.84%, NAVER(035420) ▲1.01%, 신한지주(055550) ▲2.35%, 한화오션(042660) ▲2.70%, 현대모비스(012330) ▲1.49%, 한국전력(015760) ▲5.38%, 삼성생명(032830) ▲0.45% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 상승세를 보이며, 특히 두산에너빌리티가 9.44% 상승하며 큰 주목을 받고 있다. 대체로 대형주들이 긍정적인 흐름을 이어가고 있으며, 이로 인해 투자자들의 관심이 집중되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자