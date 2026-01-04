롯데하이마트, 대형가전·노트북 등 1월 ‘광세일’ 진행

이미지 확대 롯데하이마트 제공

롯데하이마트는 1월 한 달간 전국 310여개 매장에서 새해 첫 할인전인 ‘광세일’을 진행한다고 4일 밝혔다. 품목별 초특가 할인, 이사·혼수 할인, 아카데미 시즌 할인 등 다양한 혜택을 마련했다.우선 ‘초특가 상품’으로 삼성전자 ‘김치플러스 4도어’(490ℓ)를 199만원에, LG전자 올레드 TV(65형)는 259만원에 판매하는 등 인터넷 최저가 수준에 대형 가전을 판매한다.또 결혼·이사를 앞둔 고객은 최대 140만원의 할인을 받을 수 있다. 가전을 500만원 이상 구매하고 웨딩홀 계약서 등을 통해 결혼을 인증하면 구매 금액에 따라 최대 60만원 할인 혜택을 제공한다. 여기에 삼성전자·LG전자 가전 구매 고객을 대상으로 진행하는 ‘브랜드위크’ 행사도 준비해 매장에 따라 700만원 이상 구매 시 최대 80만원 할인을 받을 수 있다.새학기를 앞두고 LG전자 ‘그램’, ASUS ‘비보북’ 등을 500대 한정 10만원 즉시 할인하는 등 노트북, 태블릿 프로모션도 진행한다.김현이 기자