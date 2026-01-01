[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

31일(현지시간) 미국 증시는 주요 지수들이 보합세를 보이며 마무리됐다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수 모두 하락세를 보였으나, 등락률은 1% 미만으로 비교적 안정적인 흐름을 나타냈다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 48,063.29로 마감하며 전일 대비 303.77포인트(-0.63%) 내렸다. 하루 거래량은 334,785천주를 기록했으며, 시작가는 48,371.52로 장중 최고가는 48,394.51, 최저가는 48,050.88을 기록했다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 23,241.99로 마감하며 전일 대비 177.09포인트(-0.76%) 내렸다. 하루 거래량은 1,137,749천주를 기록했으며, 시작가는 23,420.85로 장중 최고가는 23,445.26, 최저가는 23,237.78을 기록했다. S＆P 500 지수도 뉴욕 거래소에서 6,845.50으로 마감하며 50.74포인트(-0.74%) 내렸다. 하루 거래량은 1,706,482천주였으며, 시작가는 6,898.82, 최고가는 6,901.42, 최저가는 6,844.55를 기록했다.반면, VIX 지수는 14.96으로 전일 대비 0.63포인트(4.40%) 올랐다. VIX 지수의 상승은 시장의 변동성이 다소 증가했음을 시사한다. 일반적으로 VIX 지수가 20 미만일 경우 시장이 안정적인 것으로 간주된다.정연호 기자