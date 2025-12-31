메뉴
[서울데이터랩]키네마스터 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-12-31 15:59
입력 2025-12-31 15:59
이미지 확대


31일 오후 3시 40분 키네마스터(139670)가 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 키네마스터는 장 중 1,101,742주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 600원 오른 2,600원에 마감했다.

한편 키네마스터의 PER은 5.88로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 22.78%로 수익성이 우수한 수준을 보였다.

이어 상승률 2위 원익(032940)은 주가가 29.98% 폭등하며 종가 10,580원에 상승 마감했다. 상승률 3위 제이엔비(452160)의 주가는 7,070원으로 29.96% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 율촌(146060)은 29.95% 폭등하며 1,575원에 마감했다. 상승률 5위 아미노로직스(074430)는 29.92%의 폭등세를 타고 1,194원에 마감했다.

6위 삼보모터스(053700)는 6,420원으로 22.99% 급등 마감했다. 7위 엘케이켐(489500)은 종가 36,300원으로 21.40% 급등 마감했다. 8위 상지건설(042940)은 종가 12,250원으로 19.28% 급등 마감했다. 9위 제주반도체(080220)는 26,350원으로 17.90% 급등 마감했다. 10위 더블유에스아이(299170)는 2,935원으로 16.24% 급등 마감했다.

이미지 확대


이밖에도 옵티코어(380540) ▲14.91%, 유틸렉스(263050) ▲14.82%, 동신건설(025950) ▲13.79%, 비츠로넥스텍(488900) ▲13.70% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
