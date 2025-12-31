전국한우협회, G마켓·옥션과 손잡고 새해 한우 할인전

이미지 확대 전국한우협회가 G마켓·옥션과 함께 내년 1월 1일부터 3일까지 한우 할인행사를 한다. 한우협회 제공

전국한우협회가 새해를 맞아 G마켓·옥션과 손잡고 한우 소비 활성화에 나선다고 31일 밝혔다.이번 행사는 전국한우협회와 G마켓이 공동 기획한 ‘우리한우 판매 촉진 캠페인’의 일환으로, 내년 1월 1일부터 3일까지 3일간 G마켓 특가 프로모션 ‘G락페’를 통해 진행된다. 고품질 한우를 시중가보다 최대 65% 할인된 가격에 선보여 소비자 물가 부담을 낮춘다는 계획이다.특히 1일 자정(00시) ‘온에어 핫딜’ 코너에서는 1++ 등급 한우 부위별 골라담기 등 주요 품목이 최저가 수준으로 판매된다. 구이용 등심부터 불고기, 국거리까지 가정 내 수요가 높은 부위가 두루 포함됐다.민경천 전국한우협회장은 “새해에도 국민이 한우를 부담 없이 즐길 수 있도록 유통 접점을 확대했다”면서 “소비자에게는 장바구니 혜택을, 한우 농가에는 안정적인 소비 기반을 마련하는 상생의 장이 되길 바란다”고 밝혔다.자세한 내용은 G마켓과 옥션 내 G락페 식품관에서 확인할 수 있다.주현진 기자