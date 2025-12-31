[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

30일(현지시간) 미국 주요 지수들은 전반적으로 보합세를 보였다. 다우존스와 나스닥 종합, S＆P 500 지수는 모두 소폭 하락하며 거래를 마감했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 48,367.06포인트로 거래를 마쳤으며, 전일 대비 94.87포인트 하락(-0.20%)했다. 하루 거래량은 282,002천주로 집계되었으며, 시작가는 48,434.88포인트, 최고가는 48,471.70포인트, 최저가는 48,297.26포인트를 기록했다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 23,419.08포인트로 마감하며, 전일 대비 55.27포인트 내렸다(-0.24%). 하루 거래량은 1,044,421천주로, 시작가는 23,465.67포인트, 최고가는 23,521.05포인트, 최저가는 23,414.83포인트를 기록했다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,896.24포인트로 마감하며, 전일 대비 9.50포인트 하락(-0.14%)했다. 하루 거래량은 1,699,930천주로, 시작가는 6,900.44포인트, 최고가는 6,913.25포인트, 최저가는 6,893.47포인트를 기록했다.한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수 역시 소폭의 하락을 보였다. 다우운송 지수는 17,471.25포인트로 마감하며 88.20포인트 내렸고(-0.50%), 나스닥 100 지수는 25,462.56포인트로 63.00포인트 하락(-0.25%)했다. 필라델피아 반도체 지수는 7,169.10포인트로 마감하며 9.17포인트 내렸다(-0.13%).VIX 지수는 14.15포인트로 마감하며 전일 대비 0.05포인트 하락(-0.35%)했다. VIX 지수는 20 미만으로, 이는 일반적으로 안정적이고 스트레스가 적은 시장 상태를 의미한다.정연호 기자