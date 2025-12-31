2년 만에 ‘신규 원전’…새울 3호기 운영 허가

이미지 확대 원자력안전위, 새울 3호기 운영 허가 원자력안전위원회는 30일 개최된 제228회 원자력안전위원회 회의에서 ‘새울 원자력발전소 3호기 운영 허가안’을 의결했다고 밝혔다. 사진은 새울 3, 4호기 원전 건설 전경. 2025.12.30 원자력안전위원회 제공

울산 울주 새울원자력발전소 3호기 운영이 승인됐다. 국내 신규 원전 가동이 승인된 건 2023년 9월 신한울 2호기 이후 2년 3개월 만이다. 재생에너지와 원전 확대를 병행하는 ‘에너지 믹스’ 정책이 본격화한 것이다.원자력안전위원회는 30일 열린 제228차 회의에서 ‘새울 3호기 운영 허가안’을 재적 위원 6명 중 5명의 찬성으로 의결했다. 착공한지 9년 만이다. 원안위는 지난 19일 제227차 회의에서 한국원자력안전기술원(KINS)의 안전성 심사 결과와 원자력안전전문위원회의 사전 검토 결과를 바탕으로 심의에 착수했다. 이날 회의에서는 새울 3호기가 원자력안전법 제21조에 따른 운영 허가 기준을 충족한다는 점을 확인하고 운영을 허가했다.사업자인 한국수력원자력은 새울 3호기에 연료를 장전하고 약 8개월의 시운전을 거쳐 내년 8월부터 상업 가동을 시작할 수 있을 것으로 보고 있다.새울 3호기는 2016년 착공한 한국형 원전(APR1400)이다. 발전 용량은 1400㎿급, 설계 수명은 60년인 가압경수로형 원전으로 현재 운영 중인 새울 1·2호기, 신한울 1·2호기와 기본 설계가 같다. 특히 항공기 테러에 대비해 설계를 바꾼 첫 원전이다. 앞선 한국형 원전보다 벽체 두께가 15㎝ 늘어난 137㎝로 설계됐다.한수원은 2020년 8월 쌍둥이 원전인 새울 4호기와 함께 운영 허가를 신청했다. 신청 당시 이름은 신고리 5·6호기였고, 2022년 새울 3·4호기로 변경됐다.현재 국내 원전 발전의 10.7%를 새울 1·2호기가 담당하고 있다. 3·4호기가 추가되면 원전 발전량의 19.4%를 책임지게 된다.세종 조중헌 기자