“수출 7000억 달러 고생”… 산업부에 피자 쏜 李대통령

조중헌 기자
조중헌 기자
수정 2025-12-30 17:29
입력 2025-12-30 17:29

장관 건의로 ‘격려 피자’ 이벤트
김정관도 10여개 과에 ‘깜짝 피자’

이미지 확대
이재명 대통령이 30일 총리 공관 내 삼청당에서 출입기자단과 차담회를 하고 있다. 왼쪽은 김민석 국무총리. 청와대 제공
이재명 대통령이 30일 총리 공관 내 삼청당에서 출입기자단과 차담회를 하고 있다. 왼쪽은 김민석 국무총리. 청와대 제공


이재명 대통령이 30일 산업통상부 직원들에게 피자를 돌렸다. 전날 사상 최초로 수출 7000억 달러를 달성한 데 대한 격려 차원이다.

산업부에 따르면 이날 오후 산업부 무역정책국·투자정책국 등 사무실에 청와대에서 보낸 피자 약 20판이 도착했다.

이 대통령의 ‘격려 피자’ 이벤트는 김정관 산업부 장관의 건의로 이뤄진 것으로 전해졌다. 김 장관은 이날 오전 청와대에서 열린 국무회의에서 수출·투자유치 성과를 보고했다고 한다. 올해 한국이 수출 7000억달러 고지를 넘은 것과 외국인 직접투자도 350억 달러를 돌파했다는 점을 강조한 것이다.

이에 김 장관은 관련 업무를 담당한 산업부 직원들을 대통령이 직접 격려해주시면 좋겠다고 제안한 것으로 알려졌다. 그러자 이 대통령은 부서 직원들에게 “피자를 쏘겠다”고 화답했다고 한다.



이 대통령의 결정에 따라 청와대는 이날 오후 수출을 담당하는 산업부 무역정책국과 외국인투자를 담당하는 투자정책국에 피자 약 20판을 보냈다. 여기에 김 장관이 수출 확대를 위해 협력한 반도체과, 자동차과, 조선해양플랜트과 등 10여개 과에도 함께 피자를 함께 돌리면서 산업부 청사에서 피자 파티가 벌어졌다.

세종 조중헌 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
