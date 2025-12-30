[서울데이터랩]키네마스터 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

30일 오후 15시 40분 키네마스터(139670)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 키네마스터는 장 중 1,101,627주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 600원 오른 2,600원에 마감했다.한편 키네마스터의 PER은 5.88로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 22.78%로 수익성이 높아 안정적인 수익 구조를 유지하고 있는 것으로 보인다.이어 상승률 2위 원익(032940)은 주가가 29.98% 폭등하며 종가 10,580원에 상승 마감했다. 상승률 3위 제이엔비(452160)의 주가는 7,070원으로 29.96% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 율촌(146060)은 29.95% 상승하며 1,575원에 마감했다. 상승률 5위 아미노로직스(074430)는 29.92%의 상승세를 타고 종가 1,194원에 마감했다.6위 삼보모터스(053700)는 종가 6,420원으로 22.99% 상승 마감했다. 7위 엘케이켐(489500)은 종가 36,300원으로 21.40% 상승 마감했다. 8위 상지건설(042940)은 종가 12,250원으로 19.28% 상승 마감했다. 9위 제주반도체(080220)는 종가 26,350원으로 17.90% 상승 마감했다. 10위 더블유에스아이(299170)는 종가 2,935원으로 16.24% 상승 마감했다.이밖에도 옵티코어(380540) ▲14.91%, 유틸렉스(263050) ▲14.82%, 동신건설(025950) ▲13.79%, 비츠로넥스텍(488900) ▲13.70%, 에스에이엠티(031330) ▲13.39%, 리브스메드(491000) ▲11.78%, 메디아나(041920) ▲11.69%, 저스템(417840) ▲11.30%, 에르코스(435570) ▲11.19%, 아이언디바이스(464500) ▲11.07% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “키네마스터의 이번 상승은 시장의 관심을 집중시키며 투자자들의 기대감을 한층 높인 결과로 보인다. 특히 모바일 동영상 편집 분야에서의 성장 가능성이 긍정적으로 평가된 것으로 보인다”고 분석했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자