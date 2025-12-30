[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 형지엘리트 급등세 거래대금 1,045억 돌파

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.30일 한국거래소에 따르면, 형지엘리트(093240)가 6,228만 주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,732원으로, 시가총액의 15.73%에 해당하는 거래대금을 기록하며 15.70%의 급등세를 보이고 있다. PER은 19.68, ROE는 -1.56으로 재무 지표에서 다소 불안정한 모습을 보인다. 남선알미늄(008350)는 2,779만 주 이상 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 1,324원, 등락률은 -3.29%다. 거래대금은 시가총액 대비 2.23%에 해당한다.일성건설(013360)는 1,501만 주가 거래되며 19.84%의 급등세를 보이고 있다. 현재가는 2,380원이다. 삼성전자(005930)는 1,184만 주가 거래되며 현재가는 120,450원으로, 0.79%의 보합세를 기록하고 있다. 성문전자(014910)의 현재가는 1,518원으로 29.97%의 상한가를 기록하며 574만 주가 거래되었다. 삼화페인트(000390)(7,670원, +6.09%, 510만 주), 삼일씨엔에스(004440)(6,370원, +15.61%, 460만 주), 한화갤러리아(452260)(1,402원, -0.78%, 412만 주), 동양(001520)(847원, +0.47%, 299만 주), 태영건설(009410)(1,750원, +1.92%, 254만 주) 등의 순이다.한편, 거래량 상위 20위권 종목들은 SK하이닉스(000660) ▲1.56%, 이구산업(025820) ▼8.54%, 경인양행(012610) ▼6.26%, 티엠씨(217590) ▼16.53%, 현대약품(004310) ▼0.23%, 조일알미늄(018470) ▼4.74%, 한국전력(015760) ▲0.11%, 인스코비(006490) ▼9.77%, HL만도(204320) ▲3.56%, 두산에너빌리티(034020) ▼0.65% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보인 성문전자와 일성건설가 있다. 성문전자는 29.97%의 상한가를 기록하며, 거래대금은 8,200백만원으로 시가총액의 2.41%를 차지하고 있다. 일성건설는 19.84%의 급등세와 함께 거래대금은 35,453백만원으로 시가총액의 2.76%를 차지한다. 반면, 큰 하락을 보인 티엠씨와 이구산업는 각각 16.53%와 8.54% 하락하며, 거래대금은 시가총액 대비 0.89%와 6.67%를 기록하고 있다.전체적으로 코스피 시장은 상한가와 급등 종목이 다수 존재하는 가운데, 일부 종목의 급락도 함께 나타나는 혼조세를 보이고 있다. 시장의 변동성이 커진 만큼 투자자들의 신중한 판단이 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자