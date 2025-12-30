[서울데이터랩]코스닥 대장주 에임드바이오 6.95% 하락

이미지 확대

코스닥 대장주 에임드바이오(0009K0) 6.95% 하락디앤디파마텍(347850) -6.35%, 에코프로비엠(247540) -5.50%, 에코프로(086520) -5.37% 등락코스닥 시가총액 상위 종목들이 혼조세를 보이고 있다.30일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 알테오젠(196170)은 현재가 449,500원으로 전 거래일 대비 1.21% 하락하고 있다. 시가총액은 24조 509억원에 달하며, 외국인 비율은 14.12%다. PER은 191.44배, ROE는 29.52%로 수급과 재무 지표에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 에코프로비엠은 현재가 147,700원으로 5.50% 하락하며 거래량은 319,283주를 기록하고 있다. 시가총액은 14조 4453억원이며, 외국인 비율은 11.88%다. PER은 4,615.62배, ROE는 -6.26%로 나타나고 있다.에코프로는 91,700원으로 5.37% 하락하였고, 에이비엘바이오(298380)는 3.36% 하락하고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 2.21% 하락했으며, HLB(028300)는 5.20% 상승하고 있다. 코오롱티슈진(950160)은 1.53% 상승, 리가켐바이오(141080)는 2.29% 하락, 펩트론(087010)은 1.58% 하락, 삼천당제약(000250)은 1.08% 하락하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▼1.31%, 파마리서치(214450) ▲0.12%, 디앤디파마텍 ▼6.35%, 보로노이(310210) ▼4.55%, 로보티즈(108490) ▼3.18%, 원익홀딩스(030530) ▲1.05%, 에임드바이오 ▼6.95%, 케어젠(214370) ▼3.74%, 클래시스(214150) ▼0.55%, 이오테크닉스(039030) ▲1.50% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 혼조세를 보이며, 에임드바이오와 디앤디파마텍이 눈에 띄는 하락세를 보이고 있다. 반면, HLB는 강세를 나타내고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자