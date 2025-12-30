[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(12월 30일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 12.78%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 119,800원으로 전 거래일 대비 0.25% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,071,644주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 0.00%의 보합세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 엘앤에프(066970)는 10.89% 하락하며 주가가 큰 폭으로 하락 중이다. 검색비율 4위 알테오젠(196170)은 개장 초반부터 0.66%의 상승세를 보이고 있다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.65% 하락하며 약세를 보이고 있다.6위 한화오션(042660)은 등락률 -1.21%로 하락세를 보이고 있다. 7위 휴림로봇(090710)은 -6.52%의 등락률로 주가가 크게 하락 중이다. 8위 NAVER(035420)는 0.00%의 보합세를 보이고 있다. 9위 한화에어로스페이스(012450)는 0.95% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 10위 에브리봇(270660)은 18.82%의 급등세를 보이고 있다.이 밖에도 인탑스(049070) ▲4.44%, HL만도(204320) ▲2.49%, 원익홀딩스(030530) ▲2.72%, 에스피지(058610) ▲1.28%, 에브리봇 ▲18.82%, 에이비엘바이오(298380) ▼1.30%, LG에너지솔루션(373220) ▼2.76%, 에코프로(086520) ▼3.10%, 삼성중공업(010140) ▼1.22%, 현대차(005380) ▼1.02% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자