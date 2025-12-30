정희원 논란에 안 팔릴 줄 알았는데…오히려 주문 폭주한 제품

이미지 확대 정희원 서울시 건강총괄관. 서울시 제공

이미지 확대 정희원 대표와 CJ제일제당이 협업해 출시한 ‘햇반 라이스플랜’. CJ더마켓 캡처

‘저속노화’ 열풍을 이끌었던 정희원 저속노화연구소 대표를 둘러싼 사생활 논란으로 식품업계가 잇따라 협업 중단에 나선 가운데, 정 대표와 함께 출시된 일부 제품의 판매량이 오히려 급증하고 있다.30일 유통업계에 따르면 CJ제일제당은 정 대표의 얼굴과 이름이 포함된 ‘햇반 라이스플랜’ 제품을 대폭 할인해 판매 중이다. 공식몰 CJ더마켓에서는 ‘햇반 라이스플랜 렌틸콩 현미밥(190g)’ 4개입 6묶음을 정가 대비 약 64% 할인된 3만 196원에 판매하고 있다.또 ‘햇반 라이스플랜 통곡물밥(130g)’ 36개입 1박스는 2만 9970원으로, 개당 가격은 약 833원이다. 이는 일반 햇반 제품 중 가장 저렴한 축에 속하는 ‘햇반 작은공기(130g)’ 할인가보다도 낮은 수준이다.CJ제일제당은 정 대표와의 협업 종료에 따라 포장재 교체를 결정했고, 기존 재고 소진을 위해 할인 판매에 나선 것으로 알려졌다. 다만 할인 판매가 시작된 이후 주문이 급증하면서, CJ제일제당 네이버 브랜드스토어에는 “예상보다 많은 주문으로 출고 및 배송이 지연되고 있다”는 공지가 게시되기도 했다.정 대표와 협업한 또 다른 제품인 매일유업의 ‘렌틸콩 저당두유’ 역시 판매 호조를 보이고 있다. 해당 제품은 공식몰 기준 48팩을 기존 가격 대비 약 55% 할인한 3만 2000원에 판매 중이며, 판매량 상위권을 유지하고 있다.정 대표는 서울아산병원 노년내과 교수로 재직하며 ‘저속노화’ 개념을 대중화했고, 이를 바탕으로 식품업계와 잇따라 협업해 왔다. CJ제일제당의 햇반 라이스플랜은 누적 판매량 1000만개를 넘겼고, 매일유업의 렌틸콩 저당두유는 출시 1주 만에 초도 물량이 완판되기도 했다.하지만 최근 정 대표가 위촉연구원으로 일하던 30대 여성 A씨와의 사생활 논란이 불거지면서 서울시 건강총괄관직에서 물러났고, 출연하던 라디오 프로그램도 폐지됐다. 이후 식품업계는 브랜드 이미지 보호를 이유로 정 대표와의 협업을 정리하는 수순에 들어갔다.업계 관계자는 “인물 리스크와 별개로 할인 폭이 크고 제품 자체에 대한 수요가 이미 형성돼 있어 단기적으로는 판매가 늘어난 측면이 있다”며 “다만 장기적인 브랜드 전략과는 분리해 볼 필요가 있다”고 말했다.김유민 기자