[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼성전자(005930)가 12월 29일 장 마감 5분 만에 9.81%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 119,500원으로 전 거래일 대비 2.14% 상승하며 마감했다. 거래량은 19,661,542주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 6.84%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 휴림로봇(090710)은 28.71% 상승 마감했다. 검색비율 4위 세미파이브(490470)는 상승률 15.21%로 급등했다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 3.94% 상승 마감했다.6위 NAVER(035420)는 등락률 4.54%로 상승을 기록했다. 7위 카카오(035720)는 5.34%의 등락률로 주가가 상승했다. 8위 원익홀딩스(030530)는 19.08%의 급등세로 거래를 마쳤다. 9위 노타(486990)는 4.22% 상승 마감했다. 10위 한화오션(042660)은 0.77% 하락했다.이 밖에도 한화에어로스페이스(012450) ▲9.08%, 삼성에피스홀딩스(0126Z0) ▲8.68%, HLB(028300) ▲6.51%, 한라캐스트(125490) ▲16.54%, 현대무벡스(319400) ▲5.66%, 현대차(005380) ▲2.62%, 에코프로(086520) ▼0.10%, 알테오젠(196170) ▲3.64%, 한국전력(015760) ▼2.58%, 한미반도체(042700) ▼1.66% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자