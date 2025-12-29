[서울데이터랩]한화에어로스페이스 8.74% 상승 강세

이미지 확대

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.29일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 11만 8400원으로 전 거래일 대비 1.20% 상승하며 강세를 보이고 있다. 시가총액은 700조 8851억원이며, 외국인 비율은 52.42%로 나타났다. PER은 24.58배, ROE는 9.03%로 비교적 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 거래량은 1280만 9621주에 달한다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 62만 9500원으로 5.09% 상승하며, 거래량은 251만 2053주를 기록하고 있다. 시가총액은 458조 2775억원으로, 외국인 비율은 53.74%이며, PER은 12.84배, ROE는 31.06%로 높은 수익성을 보여주고 있다.LG에너지솔루션(373220)은 1.43% 하락한 37만 8000원으로 거래되고 있으며, 삼성바이오로직스(207940)는 0.30% 상승, 삼성전자우(005935)는 0.45% 상승했다. 현대차(005380)는 2.27% 상승하며 강세를 보이고 있고, HD현대중공업(329180)은 1.56% 상승했다. 한화에어로스페이스(012450)는 8.74% 상승하며 눈에 띄는 성과를 올렸고, 두산에너빌리티(034020)는 3.19% 상승, KB금융(105560)은 0.32% 상승세를 보이고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 기아(000270) ▲0.83%, SK스퀘어(402340) ▲2.09%, 셀트리온(068270) ▲0.44%, 삼성물산(028260) ▼0.62%, NAVER(035420) ▲3.56%, 신한지주(055550) ▲0.65%, 한화오션(042660) 0.00%, 현대모비스(012330) ▲2.09%, 삼성생명(032830) ▼3.57%, 한국전력(015760) ▼3.40% 등의 성적을 기록하고 있다.상위 종목들은 전반적으로 등락이 엇갈리고 있으며, 특히 한화에어로스페이스가 강한 상승세를 보이고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 꾸준한 상승세를 이어가고 있으며, 외국인 비율이 높은 편이다. 반면, 삼성생명과 한국전력은 하락세를 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자