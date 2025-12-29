[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 남선알미늄 거래대금 1,689억 돌파

이미지 확대

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.29일 한국거래소에 따르면, 남선알미늄(008350)이 1억 2천만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,433원이며, 시가총액 1,850억 원에 비해 거래대금이 1,689억 원에 달해 시가총액의 91.3%에 해당하는 거래가 이루어지고 있다. 이는 9.39%의 상승률과 함께 투자자들의 뜨거운 관심을 받으며, 매수세가 강하게 작용하고 있음을 시사한다. 조일알미늄(018470)은 거래량 1,508만주로 2위를 기록하며, 현재 주가는 1,381원이다. 거래대금은 207억원을 기록하며 시가총액에 비해 거래가 활발하게 이루어지고 있다.삼성전자(005930)는 현재 118,300원으로 1.11% 상승하며, 거래량 1,306만주를 기록하고 있다. 형지엘리트(093240)는 상한가(+29.95%)를 기록하며 1,497원에 거래 중이며, 거래량은 1,138만주를 기록하고 있다. 한화갤러리아(452260)는 1,378원으로 0.88% 상승하며, 거래량은 978만주를 기록 중이다. 이구산업(025820)은 10.79% 상승하며 6,060원에 거래되고 있으며, 거래량은 759만주에 달한다. 에스엠벡셀(010580)은 4.02% 하락하며 2,505원에 거래되고 있으며, 거래량은 565만주다. 경인양행(012610)은 5,090원으로 8.53% 상승하며, 거래량은 555만주를 기록 중이다. 대한전선(001440)은 23,900원으로 9.13% 상승하며, 거래량은 469만주다. 현대약품(004310)은 9,040원으로 4.03% 상승하며, 거래량은 450만주를 기록 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한국전력(015760) ▼3.51%, 대원전선(006340) ▲7.14%, 미래에셋증권(006800) ▲2.84%, SK하이닉스(000660) ▲4.84%, 포스코DX(022100) ▲6.23%, 한화갤러리아우(45226K) ▲12.69%, 대창(012800) ▲4.03%, 금강공업(014280) ▼6.96%, 디아이씨(092200) ▲13.31%, 맥쿼리인프라(088980) ▼2.61% 등의 성적을 기록한다.주목할 만한 종목으로는 형지엘리트와 디아이씨가 있다. 형지엘리트는 상한가를 기록하며 575억 원의 시가총액 대비 거래대금이 166억 원에 달해 매수세가 집중되고 있다. 디아이씨는 13.31% 상승하며 거래대금 309억 원을 기록하며, 시가총액 572억 원 대비 높은 거래량을 보이고 있다. 반면 금강공업과 에스엠벡셀은 각각 6.96%와 4.02% 하락하며 주가가 부진한 모습을 보인다.현재 코스피 시장은 다양한 종목이 큰 변동성을 보이며 활발한 거래가 이루어지고 있다. 이 중에서도 투자자들의 관심이 집중되고 있는 종목들이 눈에 띄며, 향후 주가 흐름에 대한 기대가 높아지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자