쿠팡, 1인당 5만원 ‘쿠팡 이용권’ 보상…3370만명에 1조6850억원

쿠팡서 쓸 수 있는 ‘이용권’

1월 15일부터 순차적 지급

이미지 확대 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에 게시된 현수막. 서울신문 포토라이브러리.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

쿠팡은 개인정보 유출 사태와 관련해 고객 신뢰 복원을 위해 1조 6850억원 규모의 고객 보상안을 마련했다고 29일 발표했다.보상 계획에 따라 쿠팡 와우·일반·탈퇴 고객 등 3370만명에게 1인당 5만원의 보상금을 내년 1월 15일부터 순차적으로 지급할 방침이다.보상안은 1인당 5만원 규모로 쿠팡 전체 상품과 쿠팡이츠·트래블·알럭스 구매이용권 형태로 지급된다. 지난 11월 말 개인정보 유출 통지를 받은 3370만 계정의 이용자가 대상이다.항목별로 쿠팡 전 상품(5000원), 쿠팡이츠(5000원), 쿠팡트래블 상품(2만원), 알럭스 상품(2만원) 등 고객당 5만원 상당의 1회 사용이 가능한 4가지 구매이용권 형태로 지급한다.쿠팡은 대상자에게 문자를 통해 구매이용권 사용을 순차적으로 안내할 예정이다.다음 달 15일부터 쿠팡 앱에서 순차적으로 확인이 가능하며, 상품을 구매할 때 적용하면 된다. 쿠팡은 자세한 사항은 별도 공지 예정이다.한편 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표는 오늘 공지문에서 “고객을 위한 책임감 있는 조치를 취하는 차원에서 보상안을 마련했다”고 했다.로저스 대표는 또 “이번 사태를 계기로 쿠팡은 가슴 깊숙이 고객 중심주의를 실천, 책임을 끝까지 다해 고객이 신뢰하는 기업으로 거듭나겠다”며 “고객 여러분께 다시 한번 깊이 사과드린다”고 덧붙였다.권윤희 기자