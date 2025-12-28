[서울데이터랩]12월 28일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 시가총액 상위 가상자산 중 비트코인은 현재가 1억 2647만 원, 시가총액 2525조 4388억 원을 기록하며 24시간 동안 0.27% 상승했다. 비트코인의 1시간 등락률은 -0.07%로, 단기적으로 하락세로 전환될 수 있는 가능성이 있다. 이더리움은 현재가 424만 3127원, 시가총액 512조 1240억 원이며 24시간 동안 0.38%의 상승세를 보였다. 1시간 등락률은 -0.13%로, 이더리움도 단기적으로 하락할 가능성이 엿보인다. 리플은 현재가 2701원, 시가총액 163조 6487억 원으로 24시간 동안 1.24% 상승했으며, 1시간 등락률은 0.04%로 상승세를 이어갈 가능성이 높다.한편, 비앤비는 24시간 동안 0.70% 상승한 121만 3397원에 거래되고 있으며 시가총액은 167조 1270억 원이다. 같은 시각 솔라나는 17만 8936원으로 0.50% 상승했다. 트론은 409원으로 1.29% 상승했으며, 시가총액은 38조 7392억 원이다. 도지코인은 178원으로 0.76% 상승했으며, 시가총액은 30조 715억 원이다.같은 시각 에이다는 532원으로 4.27% 상승했다. 비트코인 캐시는 88만 8398원에 거래되고 있으며, 2.43% 상승했다. 하이퍼리퀴드는 3만 7698원으로 0.90% 상승했다. 체인링크는 1만 8018원으로 2.10% 상승했다. 지캐시는 74만 5971원으로 10.58% 상승하며, 가장 높은 상승률을 기록했다.한편, 모네로는 66만 1278원으로 2.73% 상승했다. 레오는 1만 2175원으로 0.48% 하락했다. 스텔라루멘은 320원으로 3.79% 상승했다. 라이트코인은 11만 4402원으로 2.38% 상승했다. 아발란체는 1만 8425원으로 2.96% 상승했다.전반적으로 가상자산 시장은 다양한 변동성을 보이며 상승세를 기록하고 있다. 그러나 단기적인 변동성에 유의하며 투자할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자