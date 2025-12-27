[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세; 엔비디아 상승, 애플·메타 하락

이미지 확대

26일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA)는 1.02% 상승하며 강세를 보였다. 반면, 애플(AAPL)과 메타(META)는 각각 0.15%와 0.64% 하락했다.엔비디아는 전일 대비 1.92달러 상승하여 190.53달러에 거래되며 1.02%의 상승률을 기록했다. 애플은 0.41달러 하락하여 273.40달러로 거래되며 0.15% 하락했다. 메타는 4.26달러 하락하며 663.29달러에 거래되어 0.64%의 하락률을 보였다.마이크로소프트(MSFT)는 전일 대비 0.31달러 하락하며 487.71달러를 기록, 보합세를 유지했다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.14달러 상승한 232.52달러로 보합세였다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 알파벳 Class C(GOOG)는 각각 0.18%와 0.22%의 하락세를 보였다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 137,643,692주에 이르렀으며 거래대금은 263억 달러로 약 38조 517억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.7%를 기록했다. 애플의 거래대금은 58.7억 달러로 약 8조 4,757억원에 해당하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 1.5%에 달했다. 메타는 거래대금이 46억 달러, 약 6조 6,451억원으로 시가총액 대비 2.7%의 비중을 차지했다.정연호 기자