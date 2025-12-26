■KB증권 ◇부사장 승진△IB부문장 겸 IB1그룹장 주태영◇전무 승진△상품전략그룹장 김태우△리서치본부장 김동원△강남지역본부장 이환희◇부사장 신규 선임△자본시장그룹장 겸 전략자산운용본부장 안석철◇전무 신규 선임△고객컨택본부장 양영철◇상무 신규 선임△PBS본부장 공석표△정보보호본부장 이상조△경영기획본부장 신진택△연금2본부장 임종빈△WM투자상품본부장 김상훈△기업금융2본부장 조경휘△오퍼레이션본부장 이주희△강북지역본부장 홍은미△신디케이션본부장 이기우◇전무 전보△Wholesale부문장 겸 글로벌사업그룹장 겸 국제영업본부장 김신△연금그룹장 겸 연금1본부장 송상은△경영관리그룹장 겸 커뮤니케이션본부장 노종갑△상품전략그룹장 겸 OCIO솔루션본부장 김태우△기관영업그룹장 겸 패시브영업본부장 김병구◇상무 전보△동부지역본부장 양창호△종합금융본부장 김인웅△해외사업본부장 박한진△경영지원본부장 문경훈△서부지역본부장 정은진
김예슬 기자
