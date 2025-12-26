SK하이닉스 투자경고 해제 전망…거래소, 시총 상위 100위 지정 제외

이미지 확대 서울 여의도 한국거래소 전경. 연합뉴스

최근 투자경고종목으로 지정돼 논란이 일었던 SK하이닉스가 조만간 투자경고에서 해제될 전망이다.한국거래소 시장감시위원회는 투자경고종목 지정과 관련한 시장감시규정 시행세칙을 개정해 오는 29일부터 적용한다고 26일 밝혔다. 최근 주식시장 전반의 상승세 속에서 대형주가 ‘초장기 상승 및 불건전요건’ 유형의 투자경고종목으로 지정되는 사례가 발생한 데 따른 조치다.앞서 지난 11일 국내 시가총액 2위인 SK하이닉스와 11위인 SK스퀘어는 최근 1년간 주가가 200% 이상 상승하고, 최근 15일 종가 중 최고가를 기록했다는 이유로 투자경고종목으로 지정됐다. 이후 해당 규정의 실효성을 둘러싼 논란이 제기됐다.거래소는 이번 개정을 통해 초장기 상승 및 불건전요건 유형의 주가 상승 기준을 기존 ‘최근 1년간 종목 주가 상승률 200% 이상’에서 ‘각 시장 주가지수 상승률을 초과한 개별 종목의 주가 상승률 200% 이상’으로 변경했다. 시장 주가지수가 하락한 경우에는 상승률을 0으로 간주한다.또 유가증권시장과 코스닥시장을 합산한 시가총액 상위 100위 종목은 투자경고종목 지정 대상에서 제외하도록 했다. 아울러 해당 유형으로 투자경고종목에 지정됐다가 해제된 종목은 60영업일 이내 재지정되지 않도록 했다.거래소는 제도 개정 이후에도 모든 종목에 대한 불공정거래 감시는 지속할 방침이라고 밝혔다.김예슬 기자