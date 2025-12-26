경제 [인사]동양생명 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2025/12/26/20251226500244 URL 복사 댓글 0 김예슬 기자 수정 2025-12-26 17:14 입력 2025-12-26 17:14 ■동양생명 ◇임원 선임△고객IT부문장 부사장 한상욱△CCO(금융소비자보호 총괄책임자) 상무 조운근△CMO(영업부문장) 상무 황문경△B2B영업본부장 상무 최호준△CISO(정보보호 최고책임자) 전문임원 이사대우 장현각◇임원 전보△고객지원본부장 상무 서혜연◇직무대행 선임△마케팅본부장 전원석김예슬 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 동양생명에서 금융소비자보호 총괄책임자로 선임된 사람은? 조운근 황문경