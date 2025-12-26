뷰티 단독 기획 통했나…지그재그 “직잭온리 브랜드 거래액 최대 37배 증가”

이미지 확대 카카오스타일 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 ‘지그재그’는 올 한 해 뷰티 카테고리 단독 기획 상품 코너 ‘직잭온리’(구 직잭픽)를 통해 브랜드 거래액이 최대 37배 늘어나는 등 성과를 거뒀다고 26일 밝혔다.직잭온리는 지그재그가 뷰티 브랜드와 협업해 오직 지그재그에서만 선보이는 단독 기획 상품을 합리적인 가격에 제공하는 코너다. 기존 ‘직잭픽’이라는 명칭으로 운영하다, 서비스 성격을 더욱 직관적으로 전달하기 위해 지난 11월 ‘직잭온리’로 코너명을 변경했다.올해 1월부터 11월까지 직잭온리에는 108개 브랜드가 참여했다. 지그재그 고객 빅데이터를 기반으로 한 단독 컬러 출시, 구매 패턴을 반영한 단독 구성, 지그재그 선 론칭 상품 등을 선보이면서, 직잭온리는 직잭뷰티 성장의 핵심 동력으로 작용했다. 그 결과 올해 11월 직잭온리 전체 거래액은 1월 대비 30% 이상 증가했다.참여 브랜드들은 직잭온리 상품을 선보인 달의 거래액이 전월 대비 급증했다. ‘무지개맨션’은 지그재그와 함께 개발한 ‘지그핑크’ 컬러 단독 상품을 지난 4월 출시하며 해당 월 브랜드 전체 거래액이 전월 대비 3657% 성장했다. ‘에크멀’ 역시 4월 단독 상품 ‘블러리 립앤치크’ 출시 후 거래액이 3월 대비 500% 이상 증가했다. ‘투크’는 1월 단독 상품 출시 이후 거래액이 전월 대비 256% 상승했다.히트 상품의 장기 흥행도 이어졌다. ‘어바웃톤’이 직잭온리 코너에서 6월 선보인 ‘스킨 레이어 핏 블러셔’는 출시 이후 매월 높은 판매량을 기록 중이다. 어바웃톤의 올해 1~10월 기준 브랜드 전체 거래액은 지난해 같은 기간보다 795% 증가했다. 지난 7월 출시한 ‘삐아 럭키 샤인 틴트’ 역시 월평균 억대 거래액을 이어갔다. 삐아의 올해(1~10월) 거래액도 전년 대비 63% 증가했다.하종훈 기자